Встречу Путина с главой Южной Осетии перенесли из-за коронавируса у Гаглоева

Фото: kremlin.ru

Встречу Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесли из-за положительного теста на коронавирус у последнего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры должны были состояться 22 февраля. Эта встреча должна была быть первой между лидерами с момента победы Гаглоева на выборах президента Южной Осетии весной прошлого года.

"Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии", – сказал представитель Кремля.

Путин и Гаглоев планировали обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В мае прошлого года Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Российский президент подчеркнул, что власти продолжат оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития. Кроме того, сохранятся договоренности по обеспечению национальной безопасности.

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