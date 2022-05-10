Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

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Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства", – указано в обращении президента РФ.

Российский президент подчеркнул, что власти продолжат оказывать Южной Осетии поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития. Кроме того, сохранятся договоренности по обеспечению национальной безопасности.

Также Владимир Путин пожелал Гаглоеву успехов, благополучия и крепкого здоровья.

Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии. За этого кандидата проголосовали 54,2% опрошенных. Накануне действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах.