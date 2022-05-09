Действующий президент Южной Осетии признал поражение на выборах

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах. Также он поздравил Алана Гаглоева с победой.

"Считаю, что выборы состоялись", – приводит слова Бибилова ТАСС.

Он подчеркнул, что для него выбор народа не подлежит сомнению.

Как уточняется, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 18% протоколов, во втором туре Гаглоев набирает 59,22% голосов, а Бибилов – 37%.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент выразил признательность и уважение воинам и труженикам тыла.

