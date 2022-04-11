В Южной Осетии завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на выборах президента завершилось в Южной Осетии. Итоговая явка превысила 80%.

Российские наблюдатели сказали, что голосование прошло без нарушений.

Действующий глава Южной Осетии и кандидат в президенты Анатолий Бибилов заявил, что предстоит второй тур выборов президента, в который выходят он и лидер политической партии Алан Гаглоев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.