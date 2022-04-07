Силуанов назвал кражей заморозку российских резервов за рубежом

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Заморозка российских финансовых резервов за рубежом расценивается Москвой как кража, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам", – сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов отметил, что Россия готова разблокировать средства иностранных компаний после снятия соответствующих ограничений с российских накоплений и остатков валютных средств Минфина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заморозка российских активов недружественными странами означает фактическое ограбление страны. Он назвал это пиратской практикой, к которой прибегнул Запад, не придумавший ничего лучше.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.