В Москве пройдут консультации по вопросу референдума об объединении Южной Осетии и РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Лидер Южной Осетии Алан Гаглоев организует в Москве консультации по вопросу проведения референдума об объединении с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
"Делегация республики Южная Осетия во главе с президентом РЮО Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении республики Южная Осетия и Российской Федерации", – отмечается в сообщении.
Консультации запланированы на вторник, 14 июня.
Уточняется, что в состав делегации также вошли глава парламента республики Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, глава ЦИК Эмилия Гагиева, исполняющий обязанности главы МИД Дмитрий Медоев и госсоветник президента Константин Кочиев.
30 марта экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого нужно будет провести плебисцит.
Позже Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Однако позднее нынешний лидер республики Гаглоев приостановил данный указ. Отмечалось, что действие указа приостановлено до завершения консультаций с РФ.
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