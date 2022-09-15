В МИД РФ прокомментировали призывы Украины "освободить" Абхазию и Южную Осетию

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Призывы со стороны Украины к Грузии предпринять шаги "по освобождению Абхазии и Южной Осетии" являются провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что Запад своими действиями против РФ ставит вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы в нейтральное место.

Как отметила представитель МИД, западные государства только усугубляют сложившуюся ситуацию и в настоящий момент перспективы проведения отложенного раунда дискуссий по-прежнему остаются туманными.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит. Тбилиси в свою очередь продолжает считать республики своей территорией, оккупированной Россией.

