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Евросоюз при воровстве замороженных российских активов может получить симметричный ответ. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева", – отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, в таком случае РФ конфискует больше активов недружественных стран. Он также указал, что с прошлого года ЕС выделил более 85 миллиардов евро на поддержку Киева. По словам Володина, за последние года ситуация в Европе ухудшилась.

"Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы", – заключил председатель ГД.

Ранее лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе одобрили использование замороженных российских активов для помощи Киеву. Еврокомиссия планирует представить механизм в начале декабря. Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, финансирование Украины является приоритетом.

До этого сообщалось, что Счетная палата Евросоюза встревожена из-за непонимания, где взять дополнительные финансы для поддержки Украины. Страны ЕС обещали многомиллиардные кредиты Киеву, за которые он не собирается расплачиваться в ближайшее время, а при этом у них самих складывается тяжелая ситуация в экономике.

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