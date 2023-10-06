Счетная палата Евросоюза не знает, где взять деньги для Киева – СМИ

Фото: 123RF/janeuk86

Счетная палата Евросоюза встревожена из-за непонимания, где взять дополнительные финансы для поддержки Украины. Об этом пишет газета Le Figaro.

"Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это хорошо. Но нам все еще нужно найти деньги и убедиться, что европейский бюджет, а, следовательно, и финансы государств-членов, выдержат различные кредиты, предоставленные этой стране", – указано в сообщении.

Газета пишет, что страны ЕС обещали многомиллиардные кредиты Украине, за которые Киев будет расплачиваться нескоро, а у них самих складывается тяжелая ситуация в экономике. Счетная палата на этом фоне предостерегает Еврокомиссю и призывает европейские государства быть бдительными, так как долг объединения сильно вырос.

Так, в 2021 году совокупный долг ЕС составлял 236,7 миллиардов евро, а в 2022-м он достиг уже 344,3 миллиардов евро.

Ранее в СМИ заявили, что если Украина вступит в Евросоюз, то Киев может получить порядка 186 миллиардов евро в течение семи лет. Вступление Украины в союз станет причиной того, что многие входящие в ЕС члены станут государствами, которые вкладывают в общий бюджет объединения больше средств, чем получают.

В Еврокомиссии данную публикацию не подтвердили. Представитель ЕК Арианна Подеста заявила, что сейчас проводится работа над серьезным пересмотром программ ЕС перед расширением, чтобы понять, как их адаптировать к условиям широкого Евросоюза.



Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ