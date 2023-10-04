Еврокомиссия не подтвердила, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

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Еврокомиссия не подтвердила, что прием Украины в Евросоюз обойдется в 186 миллиардов евро. Об этом сообщила в ходе брифинга в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

"Вы знаете, что мы не комментируем газетные сообщения с утечками. Думаю, мы не видели такое исследование. Как заявила (12 сентября в Европарламенте. – Прим. ред.) председатель (ЕК Урсула. – Прим. ред.) фон дер Ляйен в своей речи о состоянии ЕС, мы работаем над серьезным пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны они быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза", – передает ТАСС ее слова.

Подеста добавила, что Еврокомиссия должна будет вести дискуссию о пересмотре бюджета, включая его объем и пути финансирования.

Ранее в СМИ заявили, если Украина вступит в Евросоюз, то Киев сможет получить порядка 186 миллиардов евро в течение семи лет. При этом вступление Украины станет причиной того, что многие входящие в союз члены превратятся в государства, которые вкладывают в общий бюджет ЕС больше средств, чем оттуда получают.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о вероятности вступления Украины в состав ЕС в 2030 году. Он сказал, что Киев, как и другие кандидаты на вступление, должен продолжать проводить реформы и бороться с коррупцией. Он отметил, что в ЕС должны четко понимать, "чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги".

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года