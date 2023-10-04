Глава Евросовета допустил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году

Фото: ТАСС/AP/Francois Walschaerts

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может войти в состав Евросоюза в 2030 году. Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

"Да. Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу", – сказал он.

Мишель также отметил, что Украина, как и другие кандидаты на вступление в объединение, должны продолжать проводить реформы и бороться с коррупцией. Он заявил, что в Евросоюзе должны четко понимать, "чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги".

Кроме того, глава Евросовета заявил о необходимости ускорить процессы принятия решений.

До этого источники издания Politico www.m24.ru/news/politika/03102023/625630сообщили, что Европейский союз планирует начать официальные переговоры с Киевом насчет вступления Украины в объединение в декабре этого года. По их данным, в ноябре Еврокомиссия представит отчет о выполнении Украиной и другими странами условий вступления в союз и сделает заявление, после которого странам ЕС будет трудно возразить против начала переговоров.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года