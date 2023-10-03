ЕС в декабре предложит переговоры о вступлении Украины – СМИ

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Европейский союз планирует начать официальные переговоры с Киевом насчет вступления Украины в объединение. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

По данным трех дипломатов, Брюссель собирается официально объявить об этом к декабрю.

"Лидеры ЕС готовятся к тому, чтобы до конца года дать Киеву "зеленый свет" на начало официальных переговоров на вступление в союз 27 государств", – пишет издание.

Источники уточняют, что в ноябре Еврокомиссия представит отчет о выполнении Украиной и другими странами условий вступления в союз. Затем ЕК сделает заявление, из-за которого странам ЕС "будет трудно возразить против начала переговоров о вступлении Украины", сообщает издание.

При этом ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине перед вступлением в Евросоюз предстоит трудный бой, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого. Он также отметил, что Евросоюз поддерживает Украину как в боевых действиях, так и в том, чтобы она стала членом ЕС и добавил, что вступление Киева в объединение не произойдет в ближайшее время.

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