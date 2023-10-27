В ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины

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Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе одобрили использование замороженных российских активов для помощи Киеву. Еврокомиссия планирует представить механизм в начале декабря, сообщает газета Financial Times.

По информации собеседников издания, контакт поддерживается с Великобританией и США. Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, финансирование Украины является приоритетом.

"Мы решительно настроены действовать в финансовых вопросах. Это касается наших дебатов об изменении многолетнего бюджета", – уточнил он.

Относительно программы помощи, рассчитанной на 50 миллиардов евро на 4 года, глава Евросовета ответил, что на саммите обсуждали доработку бюджета.

24 октября в Еврокомиссии заявили о направлении Украине транша в размере 1,5 миллиарда евро. Также планируется передать Киеву еще 50 миллиардов евро до 2027 года.

Ранее министры иностранных дел 27 стран – членов Европейского союза не смогли решить вопрос о выделении Украине транша на сумму в 500 миллионов евро на оружие.

До этого сообщалось, что Счетная палата Евросоюза встревожена из-за непонимания, где взять дополнительные финансы для поддержки Украины. Страны ЕС обещали многомиллиардные кредиты Киеву, за которые он не собирается расплачиваться в ближайшее время, а при этом у них самих складывается тяжелая ситуация в экономике.

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