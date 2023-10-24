Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 13:13

Политика

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро

Фото: 123RF/olgagorovenko

В Еврокомиссии (ЕК) заявили о направлении Украине транша в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщила ЕК в соцсети Х (Twitter).

"Наша поддержка Украины на данный момент составляет почти 83 миллиарда евро", – сказано в сообщении, где добавляется, что ЕК собирается передать Киеву еще 50 миллиардов евро до 2027 года.

Ранее министры иностранных дел 27 стран – членов Европейского союза не смогли решить вопрос о выделении Украине транша на сумму в 500 миллионов евро на оружие.

До этого сообщалось, что Счетная палата Евросоюза встревожена из-за непонимания, где взять дополнительные финансы для поддержки Украины. Страны ЕС обещали многомиллиардные кредиты Киеву, за которые он не собирается расплачиваться в ближайшее время, а при этом у них самих складывается тяжелая ситуация в экономике.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика