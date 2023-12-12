Евросоюз выработал план использования замороженных активов РФ

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Евросоюз предложит первые шаги по введению windfall tax (налога на прибыль) на доходы от замороженных активов российского Центробанка, сообщает Bloomberg.

По его информации, нулевой шаг – это определение, к каким замороженным средствам будет применяться мера. Первый шаг предполагает определение действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами. Второй шаг предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет Евросоюза на 2024–2027 годы.

После вычета расходов и национальных налогов полученную прибыль четко определят и учтут в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Благодаря этому можно будет зачислить их в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе.

Предложения включают рекомендации по защите организаций, владеющих активами, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия в ходе собрания коллегии еврокомиссаров 12 декабря утвердит инициативу, которая касается иммобилизации доходов от активов Банка России.

До этого стало известно, что Евросоюз рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.

"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами