ЕК утвердит предложение по активам Центробанка РФ 12 декабря

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Еврокомиссия в ходе собрания коллегии еврокомиссаров во вторник, 12 декабря, утвердит инициативу, которая касается иммобилизации доходов от активов Банка России. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Коллегия утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.

До этого в СМИ писали, что ЕК 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Киева. По данным прессы, это будет обсуждаться на саммите 14–15 декабря с лидерами Евросоюза.

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