Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инвесторы в РФ смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их "С"-деньги. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Центрального банка России.

В сообщении поясняется, что речь идет о продаже бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии. Торги начнутся, когда правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. В ЦБ РФ также уточнили, что участие будет добровольное.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор не ожидает запуска работы механизма обмена заблокированными активами россиян до конца этого года. Он пояснил, что после появления механизма потребуется время для "сопряжения воли всех сторон".

До этого представитель ЦБ РФ говорил, что иностранные регуляторы в настоящий момент не готовы к диалогу с Москвой по вопросам обмена заблокированными активами.



"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами