Нобелевский лауреат сравнил конфискацию российских активов с катаклизмом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Использование замороженных активов РФ для оказания поддержки Украине может иметь последствия катаклизма для действующей системы, в которой доминирует доллар. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью изданию La Repubblica.

Он задался вопросом, какой сигнал будет подан другим странам, которые, как и РФ, конвертировали свои сбережения в доллары и доверяли их США. Если сегодня Вашингтон таким образом поступает с Москвой, то завтра он может поступить так с кем угодно, считает Шиллер.

Это может разрушить ореол безопасности, которым окружен доллар, а также стать первым шагом к дедолларизации, о которой в последнее время говорят все больше и больше стран. Так, подобные действия США могут побудить людей откладывать свои сбережения в иной валюте, отметил профессор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема незаконного изъятия российских активов очень опасна, так как это может стать серьезным ударом для мировой финансовой системы.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.

"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами