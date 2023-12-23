США своими санкциями перечеркивают шансы на восстановление диалога с РФ – посол Антонов

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Санкционная политика Вашингтона наносит дополнительный ущерб двусторонним отношениям США и РФ и перечеркивает возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал очередное расширение антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов.

"Здешние стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул. Белый дом упорно пытается продемонстрировать пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономической сфере", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов обратил внимание, что большая часть новых американских санкций была направлена против организаций в третьих государствах. Таким образом Вашингтон хочет запугать партнеров РФ и обрубить их взаимовыгодные связи с российской стороной, подчеркнул он.

"Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов", – отметил дипломат.

22 декабря Минфин США объявил, что американская сторона вводит запрет на импорт лосося, краба, трески и минтая из России, а также продукции, полученной при их обработке.

Вашингтон также продлил лицензию, разрешающую операции с подсанкционной российской частной кредитной организацией "Экспобанк", до 21 марта 2024 года.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций. В частности, указ позволит отключать от финансовой системы банки, которые будут уличены в содействии России в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса (ВПК).

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