Глава ЦБ РФ объяснила повышение ключевой ставки, сравнив экономику с перегретым двигателем

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Экономика России не успевает за спросом, поэтому без повышения ключевой ставки Центробанком получился бы эффект перегретого двигателя автомобиля. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

"Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго", – добавила она.

По ее словам, регулятор не мог закрыть глаза на высокую инфляцию и не повышать ключевую ставку, так как это навредило бы экономике России. Высокая инфляция говорит о том, что экономика не успевает за спросом. В условиях перегрева создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже, отметила Набиуллина.

Поэтому попытка экономики расти быстрее ее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет съедать сбережения граждан и вызовет рост зарплат, объяснила глава регулятора.

"В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции к цели, а экономики – на траекторию сбалансированного устойчивого роста", – отметила она.

Однако Центробанк все еще прогнозирует замедление инфляции в 2024 году. Но для достижения цели по инфляции экономике страны придется существовать в условиях длительного периода высоких ставок, заключила Набиуллина.

На последнем заседании ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%