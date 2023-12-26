ЦБ РФ напомнил о праве банков повышать ставку по накопительному счету

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Российские банки имеют право повышать или понижать в любой момент ставки по накопительным счетам, в отличие от ставок по срочным вкладам. В этой связи перед открытием предновогоднего вклада следует узнать, что кредитная организация предлагает ставку именно по вкладу, а не по накопительному счету, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

Банки имеют право повысить или понизить ставки по накопительным счетам в зависимости от определенных рыночных показателей, в том числе от ключевой ставки, уточнили там. После повышения ставки некоторые кредитные организации уже решили увеличить максимальные ставки как по срочным, так и по накопительным счетам, уточнили в пресс-службе.

"Кроме того, ряд кредитных организаций начали формировать свои традиционные "новогодние предложения", что также повлияло на повышение максимальных ставок по депозитам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в сравнении с первой декадой декабря во второй декаде максимальная процентная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, выросла на 0,5 процентного пункта и составила 14,5%.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что Центробанк может начать снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года. Он уточнил, что действующая сейчас ставка уменьшила кредитование не только корпоративное, но и потребительское.

Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что ключевую ставку нужно было повышать еще весной 2023 года. Она поделилась, что инфляционное давление начало расти во второй половине года.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%