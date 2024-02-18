Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью с Карлсоном желанием альтернативного мнения

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Интерес западного зрителя к интервью американскому журналисту Такеру Карлсону можно объяснить желанием в мире узнать альтернативную точку зрения. Об этом Владимир Путин заявил репортеру Павлу Зарубину.

"Могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", – поделился президент РФ в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста.

При этом глава государства отметил, что американской аудитории будет непросто понять "историческую часть" его интервью Карлсону. По его словам, он просто дал наиболее известную теорию норманского происхождения.

Комментируя "историческую часть" своего интервью Карлсону, Путин добавил, что для российских и зарубежных слушателей было важно узнать, насколько чувствительно и важно для Москвы "все, что происходит на украинском направлении".

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало резонанс в США