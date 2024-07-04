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Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским
Фото: kremlin.ru
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Карлсон написал на своей странице в соцсети X.
"Суть в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", – сообщил журналист.
В феврале Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Его длительность составила 2 часа 6 минут. Видеозапись беседы российского лидера и американского журналиста набрала более одного миллиарда просмотров по всему миру.
Сам президент РФ, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения.
После этого команда Карлсона многократно пыталась организовать интервью с Зеленским, однако, по словам самого журналиста, президент Украины проигнорировал все его запросы.
Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью