Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Карлсон написал на своей странице в соцсети X.

"Суть в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", – сообщил журналист.

В феврале Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Его длительность составила 2 часа 6 минут. Видеозапись беседы российского лидера и американского журналиста набрала более одного миллиарда просмотров по всему миру.

Сам президент РФ, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения.

После этого команда Карлсона многократно пыталась организовать интервью с Зеленским, однако, по словам самого журналиста, президент Украины проигнорировал все его запросы.