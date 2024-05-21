Команда Карлсона опровергла сообщения о запуске в РФ собственного телешоу

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Информация о том, что американский журналист Такер Карлсон стал ведущим собственного шоу на ТВ-канале "Россия 24", является ложной. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон.

"Это полная ложь", – сказал он.

Ранее в российских СМИ распространилось утверждение, что Карлсон стал ведущим шоу TUCKER, который обозначался как совместный проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24". При этом в эфире российского телеканала действительно показали журналиста, который общался со специалистом о проблеме распространения болезни Лайма.