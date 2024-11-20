Журналист Карлсон заявил, что решение по ударам вглубь России грозит гибелью США

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Американский журналист Такер Карлсон предупредил, что решение США разрешить Украине наносить дальнобойные удары вглубь РФ грозит гибелью самим американцам.

"Президент – "хромая утка" (президент США Джо Байден. – Прим. ред.) только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми", – написал журналист в соцсети X.

Карлсон также задался вопросом, почему спикер палаты представителей от республиканцев не упомянул об этой теме ни на публике, ни на совещаниях руководства.

Информация о разрешении Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться". Также, полагают в Вашингтоне, это подтолкнет Россию к переговорам.