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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт с Россией можно завершить только принуждением к миру с позиции силы. Видео его заявления опубликовано в телеграм-канале одного из украинских СМИ, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможной заморозке боевых действий, Зеленский указал, что дипломатическое урегулирование конфликта сохранит множество жизней и является для страны приоритетом.

Кроме того, указал Зеленский, Украине сейчас критически важны гарантии безопасности и дальнейшие действия по приглашению в НАТО. С его слов, он намерен в ближайшее время созвониться с американским лидером Джо Байденом и обсудить вопрос приглашения в Североатлантический альянс.

Он также упомянул предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном присутствии войск союзников на украинских территориях в качестве меры безопасности до вступления в Альянс.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский начал признавать то, что Украине пора приступать к переговорам с РФ. Трамп считает, что Зеленский хочет заключить мир.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что решающий шаг в вопросе мирного урегулирования конфликта остается за Владимиром Путиным. Трамп может остановить финансирование и наемников, однако он не ставит условия, подчеркнул Кадыров.