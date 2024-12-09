Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл с визитом в Киев

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Кандидат на должность немецкого канцлера Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет RT со ссылкой на Bild.

Ожидается, что Мерц встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. До этого, по словам журналистов, немецкий политик покинул Польшу. Сам визит на Украину держался в секрете по соображениям безопасности.

Ранее Мерц заявлял, что готов поставить РФ ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, если его изберут новым канцлером ФРГ.

Если Москва, по его словам, не выполнит указания Берлина, то Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus. В ответ на эти заявления канцлер Германии Олаф Шольц указывал, что не стоит играть в русскую рулетку с безопасностью страны, издавая такие ультиматумы.

