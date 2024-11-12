Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом из-за ударов по Украине

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Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае его избрания готов поставить России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. Об этом политик рассказал в интервью Stern.

Такой план Мерц назвал частью своей стратегии по укреплению безопасности в Европе и поддержке Украины.

Кандидат в канцлеры заявил, что в случае невыполнения Россией требования от ФРГ прекратить удары по украинской инфраструктуре, Берлин поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории.



При этом Мерц также выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в случае своего избрания.

Ранее Путин заявлял, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркивал, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

Разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине, отметил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.