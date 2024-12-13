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Русские и украинцы – один народ, а различные попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Международная жизнь".

Политик также назвал такое стремление преступлением и подчеркнул, что оно не увенчается успехом.

"Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", – подчеркнул Медведев.

Ранее он заявлял о готовности России к возобновлению переговоров с Украиной при условии понимания Киевом реалий на земле. По его словам, для этого процесса украинская сторона также должна понимать предложения и позиции, сформулированные Владимиром Путиным во время выступления на коллегии министерства иностранных дел в 2024 году.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Медведев, в свою очередь, предрек "позорную политическую эмиграцию или казнь". Исходя из его преступных действий, зампред Совбеза РФ уверен, что будущая судьба нелегитимного украинского лидера вполне очевидна.

