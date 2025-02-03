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03 февраля, 17:02

Политика

Белый дом заявил, что США не хотят вести "торговую войну" против Канады и Мексики

Фото: depositphotos/tupungato

Введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики не демонстрирует желание Штатов развязать торговую войну. Это решение направлено на борьбу с наркотрафиком, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт в эфире телеканала CNBC.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа о введении соответствующих пошлин, он обратил внимание, что поток наркотиков, в особенности фентанила, приходит в США через границы с Канадой и Мексикой. Только по итогам 2024 года из-за этого вещества погибли около 100 тысяч граждан Штатов.

Политик также обратил внимание, что Мексика уже дала понять американской стороне, что восприняла требования Трампа серьезно и выразила готовность к ужесточению борьбы с наркотрафиком.

"Однако канадцы, похоже, неправильно истолковали его прямой смысл и воспринимают ситуацию как торговую войну", – отметил Хэссетт.

Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

Контрмерами пригрозил и Китай. Посольство КНР в Штатах подчеркнуло, что страна решительно осуждает этот шаг и выступает против него.

В свою очередь, мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.

Позже Трамп подчеркнул, что Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины. Он также заявил, что обсудит свое решение с властями этой страны и Мексики 3 февраля.

Американский лидер отметил, что указанные государства должны заплатить в связи с введением пошлин. Поэтому от предстоящих контактов он не ожидает "ничего драматического".

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