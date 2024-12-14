Найден мертвым экс-сотрудник OpenAI, обвинивший компанию в нарушении авторских прав

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Бывший сотрудник OpenAI Сучир Баладжи, который обвинил компанию в нарушении авторских прав, был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско, пишет The Times of India.

Полиция города выяснила, что он, вероятно, ушел из жизни добровольно, так как следов насильственной смерти не найдено. Мужчина, пишут журналисты, уволился из фирмы в августе 2024 года после полутора лет работы над ChatGPT. Издание отметило, что именно Баладжи был одним из ключевых свидетелей по делу против OpenAI.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон потребовала от этой фирмы отказаться от голоса в чатботе ChatGPT, который похож на ее. По словам актрисы, он был вдохновлен ее голосом из фильма "Она". На это, по данным СМИ, указал управляющий OpenAI Сэм Альтман.

