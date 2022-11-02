Медведев напомнил саботажникам про возможность снятия моратория на смертную казнь

Фото: kremlin.ru

Мораторий на смертную казнь в России может быть отменен из-за деятельности саботажников и диверсантов на территории страны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

В РФ преступные операции проводят некие "жовто-блакитные диверсанты", отметил политик. По его словам, студенты иностранных государств недавно вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе якобы "из-за того, что не согласны с политикой нашей страны".

К ним же Медведев причислил и граждан России, которые занимаются поджогами военкоматов и других гособъектов.

"Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался", – отметил зампредседателя.

Он напомнил, что в период ВОВ подобные действия решались расстрелами без судебного разбирательства, на месте преступления. Медведев считает, что в военное время у граждан-предателей нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту своей жизни.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ напомнил про ответные цели, внесенные в программу российских сил ядерного сдерживания. Так он прокомментировал идею экс-директора ЦРУ и бывшего министра обороны США Леона Панетта использовать крылатые ракеты против России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!