Медведев не исключил манипуляций во время выборов в конгресс США

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Выборы в конгресс Соединенных Штатов могут сопровождаться разного рода манипуляциями, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это существует и в других местах, конечно: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция – совершенно другая", – цитирует политика ТАСС.

Председатель "Единой России" подчеркнул, что речь идет "о некоторых случаях, которые бывали в истории страны".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что в американские выборы в конгресс вмешивается не Россия, а экс-президент США Дональд Трамп. По ее мнению, подобная информация с американской стороны имеет сезонный характер.

Голосование на промежуточных выборах в конгресс США стартовало 8 ноября. На них будут избраны все 435 членов палаты представителей конгресса, а также 35 из 100 членов сената. Кроме того, в 36 из 50 штатов организуют выборы губернаторов.



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