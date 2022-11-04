Медведев заявил, что Россия сражается за свою землю и своих людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия сражается против "умирающего мира" за священную для нее землю и живущих на ней людей, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Россия – огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей", – отметил он.

Говоря о противнике, Медведев подчеркнул, что Россия сражается против "тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества".

"Против нас сегодня часть умирающего мира", – подчеркнул он.

Зампред Совбеза РФ отметил, что оружием против "верховного властелина ада" является правда.

"Именно поэтому наше дело правое" – добавил он.

Ранее Медведев заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ навсегда, Москва не допустит отторжения этих территорий и будет защищать их жителей. Также он поблагодарил Мнангагву и власти Зимбабве за ответственную позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине и референдумов, прошедших в новых российских регионах.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работы по интеграции новых территорий в систему безопасности России уже стартовали. По его словам, также новые территории проходят процесс вхождения в экономическую, социальную, юридическую системы.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители регионов, принявшие участие в голосовании, поддержали инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября. Процесс интеграции четырех новых регионов продолжится до 1 января 2026 года.

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