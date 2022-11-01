Медведев заявил, что решение о включении новых регионов в состав РФ – навсегда

Фото: kremlin.ru

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ навсегда, Москва не допустит отторжения этих территорий и будет защищать их жителей, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", – сказал Медведев.

Также он поблагодарил Мнангагву и власти Зимбабве за ответственную позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине и референдумов, прошедших в новых российских регионах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работы по интеграции новых территорий в систему безопасности России уже стартовали. По его словам, также новые территории проходят процесс вхождения в экономическую, социальную, юридическую системы.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители регионов, принявшие участие в голосовании, поддержали инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Процесс интеграции четырех новых регионов продолжится до 1 января 2026 года.

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