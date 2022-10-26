Россия может запустить работу брошенных украинских предприятий в новых регионах – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность запуска Россией брошенных украинских предприятий в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Его слова передает "Газета.ру".

Ранее в СМИ сообщали, что в России может появиться специальная комиссия, которая будет заниматься передачей подобных предприятий.

Как отметил представитель Кремля, он не располагает информацией о том, "будет ли это комиссия". Однако он считает допустимым процесс запуска работы предприятий страной.

Песков также напомнил о подобной ситуации в отношении с Крымом. По его словам, на территории полуострова оставались брошенные производства. Тогда владельцам предложили заявить свои права и оформить по российской юрисдикции, уточнил пресс-секретарь Путина.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители регионов, принявшие участие в голосовании, поддержали инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Процесс интеграции четырех новых регионов продолжится до 1 января 2026 года.

В пресс-центре МВД России, в свою очередь, рассказали, как жителям четырех регионов страны получить российский паспорт. Для получения документа необходимо подписать отказ от гражданства Украины. Также заявителям нужно будет принять присягу гражданина России. При смене гражданства не потребуется оплачивать государственную пошлину.

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