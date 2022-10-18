Песков рассказал о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На данный момент организованы работы по интеграции новых территорий в систему безопасности России, так как регионы – теперь часть государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас новые территории проходят процесс вхождения в экономическую, социальную, юридическую системы, а также в российскую систему безопасности.

"Но все эти территории являются неотъемлемой частью РФ", – цитирует Пескова РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, распространяется ли "ядерный зонтик" РФ на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Помимо этого, Песков заявил, что безопасность на новых территориях контролируется так же, как и в остальных регионах России.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ, в рамках которых жители поддержали подобную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав России были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.

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