Зеленский озвучил "три шага" для достижения мира на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 назвал "три шага" для достижения мира на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

"Россия продолжает боевые действия, поэтому поддержка Украины должна быть продолжена в следующем году так же, как и в этом", – заявил он.

Президент Украины перечислил "три шага" для "ускорения достижения мира". Первым шагом, по его мнению, станет предоставление Киеву современных танков и артиллерии, а также реактивных систем залпового огня и более дальнобойных ракет к ним.

Вторым шагом, считает Зеленский, будет оказание поддержки Украине в финансовой, энергетической и социальных сферах. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости защиты энергетической инфраструктуры страны.

Третьим шагом Зеленский назвал выполнение его предложений по мирному урегулированию конфликта, которые он озвучил на саммите G20.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что условия украинской стороны по урегулированию конфликта и начала переговоров с Россией неадекватны и нереалистичны.

РФ готова говорить в случае серьезного предложения по урегулированию на Украине – Лавров

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