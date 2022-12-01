Песков заявил, что НАТО продолжает навязывать Киеву войну

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НАТО продолжает навязывать Украине войну и поставлять вооружение, осложняя ситуацию для киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, который рекомендовал Украине думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государственности. По мнению пресс-секретаря президента РФ, эти слова вряд ли можно считать прозрением, так как организация по-прежнему хочет "воевать до последнего украинца".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны. Он напомнил, что первый генсек Альянса Гастингс Исмей вывел формулу, согласно которой русских нужно держать вне Европы, американцев – внутри нее, а немцев – под контролем.



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