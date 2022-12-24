В Совфеде заявили, что рано или поздно Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ряд политиков в США и Европе, имеющих здравый взгляд на реальность, озабочены перспективой большого столкновения с Россией, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор считает, что именно эта озабоченность становится доминирующей в политической жизни западных стран, поэтому рано или поздно они заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Политик уточнил, что особая озабоченность по этому поводу видна в странах ЕС, которые находятся "на переднем краю" и могут быть подвержены военным действиям.

"Чувство опасения и озабоченности в Европе и в Соединенных Штатах стало явью. Мы должны это учитывать. <...> Они (западные политики. – Прим. ред.) хорошо это понимают, потому что головы у нынешних киевских стратегов нет", – сказал Карасин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам сенатора, на Западе уже начали создавать определенные лимиты на типы вооружений, предназначенных для поставок Киеву.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что поездка Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией. В статье отмечалось, что в Пентагоне нервничают из-за того, что помощь Украине истощает запасы боеприпасов для собственных нужд Америки.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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