Визит Зеленского в США свидетельствует о неудачах Киева – Bloomberg

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, считает обозреватель Bloomberg Хэл Брендс.

По его мнению, если бы было все хорошо, то Зеленского бы не было в Вашингтоне. Журналист также указал, что перспективы поддержки Киева со стороны США становятся все более неясными.

Брендс предположил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше американские политики будут задумываться над тем, что требования Киева могут навредить Штатам, если там возникнут другие непредвиденные обстоятельства.

"Некоторые представители Пентагона нервничают из-за того, что помощь Украине истощает запасы боеприпасов, предназначенные для собственных военных нужд", – говорится в публикации.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон. Он провел встречу с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса. По итогам переговоров глава Белого дома заверил, что Вашингтон предоставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.



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