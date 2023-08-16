СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки

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Вероятность возобновления зерновой сделки заметно уменьшилась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий источник.

Собеседник агентства уточнил, что факт проверки российским кораблем судна в Черном море указывает на то, что РФ намерена контролировать морской трафик и препятствовать односторонним шагам по зерновой сделке. По его мнению, нынешняя обстановка с безопасностью там ухудшилась из-за атак ВСУ на российские корабли и ударов РФ по портам Украины.

Помимо этого, контролировать все суда в этом районе будет трудно, если экспорт зерна будет осуществляться именно таким образом. Также страны Запада для возобновления экспорта зерна с Украины могут увеличить давление на Турцию по вопросу регулирования прохода проливов в рамках конвенции Монтре, добавили на сайте.

"Запад высказывает следующую идею. Да, Турция исполняет условия конвенции Монтре. Но пусть торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке, сопровождают до украинских портов корабли НАТО и других западных стран", – объяснил источник.

По его данным, ситуация в таком случае ухудшится, а конфликт между Россией и Украиной в Черном море станет мировым. Он предупредил, что давление в контексте этой идеи на Турцию усиливается и может увеличиться в будущем.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля. Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы. По словам президента, РФ не раз продлевала сделку из-за обещаний о разблокировки препятствий в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений, но они не были выполнены.

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