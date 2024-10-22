Генсек НАТО считает, что Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС

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Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время своего визита в Эстонию заявил, что Турция может сотрудничать со странами БРИКС. Его выступление транслировала пресс-служба Альянса.

"Мы 32 демократии в НАТО, конечно, всегда будут дебаты на эту или иную тему. Но мы знаем, что Турция работает с партнерами или в сторону партнеров по БРИКС", – отметил он.

Рютте подчеркнул, что взаимодействие Турции с другими странами БРИКС не будет противоречить членству страны в НАТО.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили международную обстановку и ситуацию на Ближнем Востоке. Также они подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи во время саммита БРИКС в Казани.

