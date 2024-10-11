Владимир Путин переговорил со спикером парламента Турции Куртулмушем

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Владимир Путин переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Ашхабаде. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом (Реджепом Тайипом. – Прим. ред.) Эрдоганом в Казани", – сказал официальный представитель Кремля.

Российский лидер прибыл в столицу Туркменистана с рабочим визитом. В рамках поездки Путин планирует встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили международную обстановку и ситуацию на Ближнем Востоке. Также они подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи во время саммита БРИКС в Казани.