Путин заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для РФ

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Россия сожалеет из-за всех вооруженных конфликтов в мире, в том числе украинского, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "БРИКС плюс"/"аутрич".

"Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит", – подчеркнул президент.

Ранее российский лидер заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России. Путин подчеркнул, что при этом нарушаются принципы равной и неделимой безопасности России, а также игнорируются жизненные интересы и справедливые озабоченности и происходят ущемления прав русскоязычных людей.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Путин твердо уверен в правильности проведения специальной операции. По его словам, российский лидер никогда не воспользуется ядерным оружием, размещенным на территории Белоруссии, без согласования с руководством республики.

Между тем лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию. Страны также подчеркнули, что государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Кроме того, согласно принятому на саммите БРИКС документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.