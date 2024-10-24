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Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, заявил Владимир Путин во время своего выступления на саммите БРИКС в формате "БРИКС плюс"/"аутрич".

Российский лидер подчеркнул, что при этом нарушаются принципы равной и неделимой безопасности России, а также игнорируются жизненные интересы и справедливые озабоченности и происходят ущемления прав русскоязычных людей.

"Поощряются межгосударственные и междоусобные распри", – сказал Путин, отметив, что не скрывается и желание нанести России стратегическое поражение.

Президент подчеркнул, что это все – иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность.

Путин твердо уверен в правильности проведения специальной операции, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также отметил, что российский лидер никогда не воспользуется ядерным оружием, размещенным на территории Белоруссии, без согласования с руководством республики.

Лукашенко также высмеял слова украинского президента Владимира Зеленского о завершении конфликта в 2025 году, назвав их личными желаниями и "хотелками". С точки зрения специалистов подобные утверждения кажутся больше смешными, добавил белорусский президент.

В свою очередь, лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию. Страны также подчеркнули, что государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Кроме того, согласно принятому на саммите БРИКС документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.