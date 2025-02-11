Politico: отношения Макрона и Маска ухудшились за последние недели

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Отношения между французским президентом Эммануэлем Макроном и главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илоном Маском за последние недели ухудшились, передает издание Politico со ссылкой на несколько неназванных источников.

Как утверждают журналисты, у Маска мог остаться "плохой осадок" после церемонии открытия собора Парижской Богоматери, которая прошла в декабре 2024 года. По информации СМИ, перед церемонией американский миллиардер решил сесть в первом ряду – поближе к нынешнему президенту США Дональду Трампу. Однако в итоге Маска пересадили на девятый ряд, Трамп же сидел между Макроном и его супругой, первой леди Франции Брижит.

Помимо этого, издание обращает внимание на отсутствие Маска на саммите по искусственному интеллекту, который проходит в Париже. Отмечается, что это стало "ударом для президента" Франции, поскольку Макрон долгое время пытался убедить предпринимателя вкладываться во французскую экономику.

По данным газеты, власти Франции до последнего предполагали, что Маск примет участие в саммите. Макрон в середине января обсуждал возможный приезд предпринимателя вместе с французским миллиардером Ксавье Ньелем и ученым Артуром Меншем.

"Вопрос заключался в том, бороться ли за него (приезд Маска на саммит ИИ. – Прим. ред.) или нет? Мы могли его принять, но он не должен был бы привлечь все внимание на себя", – поделился один из участников встречи с Макроном.

Также, по информации издания, Макрон и Маск общаются напрямую друг с другом. Отмечается, что их взаимоотношения "превратились в мыльную оперу". При этом журналисты подчеркивают, что французский президент все еще пытается "привлечь миллионы Маска" для Франции.

Между тем состояние Маска впервые за два месяца 2025 года упало ниже 400 миллиардов долларов на фоне значительного снижения цен акций созданной им компании Tesla. Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года. Особенно заметное снижение произошло на прошлой неделе: цена бумаг Tesla упала на 11% после новостей о сокращении продаж.