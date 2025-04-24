Шойгу: США с пониманием восприняли позицию России по условиям прекращения огня на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Администрация Соединенных Штатов с пониманием восприняла позицию России по условиям прекращения огня на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

"Руководство России исходит из необходимости устранения первоначальных причин украинского кризиса и обеспечения гарантированной безопасности Российской Федерации", – подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом Шойгу отметил, что российская сторона готова вновь вернуться к прекращению огня и к мирным переговорам, однако лишь в том случае, если интересы России и реалии "на земле" будут полностью учтены.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, в том числе для российско-американских отношений.

По его словам, США стремятся к скорейшему прекращению огня, однако, как неоднократно подчеркивалось, такое решение без долгосрочного урегулирования лишь приведет к возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями. Он добавил, что Россия не заинтересована в таком развитии событий.

