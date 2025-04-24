Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 11:20

Политика
Главная / Новости /

Шойгу: США с пониманием восприняли позицию России по условиям прекращения огня на Украине

США с пониманием восприняли позицию России по условиям прекращения огня на Украине – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Администрация Соединенных Штатов с пониманием восприняла позицию России по условиям прекращения огня на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

"Руководство России исходит из необходимости устранения первоначальных причин украинского кризиса и обеспечения гарантированной безопасности Российской Федерации", – подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом Шойгу отметил, что российская сторона готова вновь вернуться к прекращению огня и к мирным переговорам, однако лишь в том случае, если интересы России и реалии "на земле" будут полностью учтены.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, в том числе для российско-американских отношений.

По его словам, США стремятся к скорейшему прекращению огня, однако, как неоднократно подчеркивалось, такое решение без долгосрочного урегулирования лишь приведет к возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями. Он добавил, что Россия не заинтересована в таком развитии событий.

Лавров заявил, что Трамп осознает важность устранения первопричины конфликта на Украине

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика