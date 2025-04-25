Госдеп опроверг данные, что США якобы больше просят от Украины, чем от России

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В Госдепартаменте США отвергли претензии о том, что американские власти в рамках урегулирования на Украине якобы просят больше от Киева, чем от Москвы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

"Я думаю, это очень нечестная постановка вопроса", – приводит РИА Новости слова Брюс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира.

По информации СМИ, Штаты хотят получить от России признание права Украины иметь собственную армию в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.