Песков заявил, что Москва подумает над 30-дневным перемирием

Фото: министерство обороны РФ

Москва подумает над предложением о 30-дневном перемирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с CNN.

"Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также напомнил, что Владимир Путин некоторое время назад объявил о трехдневном прекращении огня. Однако ответ на эту инициативу не последовал, обратил внимание он.

"Слышали ли вы критику в адрес Киева за то, что он может дать ответ или не хочет дать ответ? Нет", – отметил представитель Кремля.

В связи с отсутствием ответа Украины на предложение Путина о прямых переговорах без предварительных условий ситуация вокруг урегулирования конфликта остается сложной, заявил ранее Песков.

При этом по словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, Киев и его союзники готовы прекратить огонь на 30 дней. Он добавил, что 30-дневное перемирие в случае его соблюдения сможет проложить путь к мирным переговорам.